Seit Montag, 4. August, läuft die sogenannte „Speedweek“: Die Polizei beteiligt sich in mehreren Bundesländern mit ihrem Sommer-Blitzermarathon an der europaweiten Aktion, die vom Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol koordiniert wird. Bis zum 10. August soll verstärkt gegen zu schnelles Fahren vorgegangen werden.

Und so wird auch im Schwarzwald-Baar-Kreis vermehrt geblitzt, wie Daniel Brill, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Nachfrage bestätigt.

„Jedes Polizeipräsidium in Baden-Württemberg setzt die Kontrollen um“, so Brill. Das gilt auch für alle vier Landkreise im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums.

Aktuell seien in den Landkreisen keine festen Kontrollstellen vorgegeben. Die Auswahl erfolge flexibel. Kontrollmaßnahmen im Bereich von Schulen, Ortsdurchfahrten oder Unfallschwerpunkten sind demnach dabei ebenso möglich wie „temporäre Überwachungen in ländlichen Bereichen“.

Blitzen für mehr „Bewusstsein“

Der Kontrollwoche reihe sich in eine kontinuierliche Strategie zur Steigerung der Verkehrssicherheit ein. Ziel der Aktion sei es, das Geschwindigkeitsbewusstsein der Verkehrsteilnehmenden zu schärfen, insbesondere in Bereichen, in denen unangepasste Geschwindigkeit gravierende Folgen haben könne. Dies gelte im ländlichen Raum in besonderem Maße.

„Statistisch gesehen ereignen sich rund drei Viertel aller Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten außerhalb geschlossener Ortschaften. Hohe Fahrgeschwindigkeiten führen in diesen Fällen häufig zu besonders schweren Unfallfolgen“ so der Sprecher. Die Hauptunfallursache „Geschwindigkeit“ rangiere weiterhin unter den Spitzenplätzen und trag wesentlich zu schweren Verkehrsunfällen bei. Genau deshalb setzt die Polizei gezielt auf Geschwindigkeitsüberwachung.

Trailer nutzt die Polizei nicht

Der Kontrollwoche sei somit ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit: „Nicht aus Gründen der Sanktion, sondern vor allem zur Sensibilisierung der Bevölkerung.“ Besonderheiten oder Auffälligkeiten aus dem letzten Blitzermarathon in den Landkreisen, die eine grundlegende Neuausrichtung der Maßnahmen notwendig gemacht hätten, seien nicht bekannt. Für eine erste Bilanz dieser neu gestarteten Aktionswoche sei es derweil noch zu früh.

Zum Einsatz kommen laut Innenministerium unter anderem Laserhandmessgeräte, Videofahrzeuge und stationäre Anlagen. Die Enforcement-Trailer, also die Blitzeranhänger, denen man als Verkehrsteilnehmer an verschiedenen Stellen im Schwarzwald-Baar-Kreis immer mal wieder begegnet, gehören im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz allerdings nicht zur Speedweek der Polizei. Sie werden meist durch die Kommunen betrieben. „Sie werden - zumindest in unserem Präsidium – nicht durch die Polizei eingesetzt“, erklärt Sprecher Brill.