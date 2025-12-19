Kontrollen sind neu in Empfingen: Bis zu 10.000 Euro Strafe drohen für unangemeldete Hunde

In Empfingen erwischt der Gemeindevollzugsdienst immer wieder Tierhalter, die keine Hundesteuer bezahlen. Die Strafen sollen wehtun. Wie das Ordnungsamt vorgeht.
Zehn Jahre lang hat ein Hundehalter für sein Tier in Empfingen keine Hundesteuer bezahlt. Jetzt verhängt die Gemeinde ein Bußgeld, das laut Bürgermeister Ferdinand Truffner „weh tun“ wird. Er erklärt, wie die Gemeinde vorgeht, wenn ein unangemeldeter Hund erwischt wird: „Der Hund wird nachveranlagt und ein Bußgeld wird verhängt – die Höhe hängt dann immer von der Dauer der Steuerhinterziehung und der Rasse ab. Ein Kampfhund wird richtig richtig richtig teuer.“