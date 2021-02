Kontrollen in Rottweil Junge Menschen verstoßen gegen Corona-Verordnung

Rottweil - Die Rottweiler Polizei, die von Beamten des Polizeipräsidiums "Einsatz" aus Göppingen unterstützt wurde, achtete besonders auf das Ansammlungsverbot, das vor allem unter Jugendlichen oft missachtet wird. Im Spalierweg trafen sie auf eine Gruppe mit fünf Heranwachsenden, die sich dort aufhielten. Vier junge Männer ertappten sie in der Ruhe-Christi-Straße, wovon zwei gleich Reißaus nahmen, als sie die Beamten erkannten. Eine weitere Gruppe trafen sie in der Engelgasse an.