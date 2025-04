Im Sommer muss alles fertig sein Aus Kindergarten wird Schule – so läuft die Blitz-Sanierung in Neuweiler

In weniger als acht Monaten soll aus dem ehemaligen Kindergarten in der Nagolder Straße in Neuweiler eine Schule werden. Genauer gesagt: eine Interimslösung für die Sommenhardter Karl-Georg-Haldenwang-Schule. Anfang des Jahres haben die Arbeiten begonnen. Bis jetzt sieht es offenbar gut aus.