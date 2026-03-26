Kontrollen in Nonnenweier: Polizei und Gendarmerie nehmen den Verkehr am Rheinübergang ins Visier

Polizisten aus Deutschland und Frankreich kontrollierten gemeinsam am Rheinübergang in Nonnenweier. Für einen Fahrer endete der Tag im Gefängnis.
Bei einer gemeinsamen Kontrollstelle am Mittwoch am Rheinübergang bei Nonnenweier sind verschiedene Verstöße festgestellt worden. Einsatzkräfte des Polizeipostens Schwanau, des Polizeireviers Lahr, der Bundespolizei und des Verkehrsdienstes Freiburg kontrollierten mit Einheiten der französischen Gendarmerie aus den Nachbardienstellen Sélestat und Erstein den Verkehr.