Kontrollen in Nonnenweier: Polizei und Gendarmerie nehmen den Verkehr am Rheinübergang ins Visier

Polizisten aus Deutschland und Frankreich kontrollierten gemeinsam am Rheinübergang in Nonnenweier. Für einen Fahrer endete der Tag im Gefängnis.

Bei einer gemeinsamen Kontrollstelle am Mittwoch am Rheinübergang bei Nonnenweier sind verschiedene Verstöße festgestellt worden. Einsatzkräfte des Polizeipostens Schwanau, des Polizeireviers Lahr, der Bundespolizei und des Verkehrsdienstes Freiburg kontrollierten mit Einheiten der französischen Gendarmerie aus den Nachbardienstellen Sélestat und Erstein den Verkehr.

Zwischen 16 und 18 Uhr wurden rund 60 Fahrzeuge und etwa 70 Personen genauer unter die Lupe genommen. Bei der Kontrolle ergaben sich folgende Verstöße: Eine Ordnungswidrigkeit wegen mangelnder Ladungssicherung, ein Lkw wurde aufgrunderheblicher Überschreitung der Hauptuntersuchung und Überladung stillgelegt.

Ein 36-jähriger VW-Lenker erhielt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein weiterer Verkehrsteilnehmer wegen eines Verstoßes gegen die Abgabeordnung eine Anzeige. Für einen 67-Jährigen bedeutete die Kontrolle den Direktfahrschein in eine Justizvollzugsanstalt.

Tag endet im Gefängnis

Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wegen Betrugs. Weil er die Geldstrafe von etwas mehr als 4500 Euro nicht aufbringen konnte, fand sich der Mann hinter verschlossenen Türen wieder, so die Polizei.