Kontrollen in Neuenburg: Mehrere Waffen sichergestellt
Unter anderem wurde ein Schlagring bei der Kontrolle in Neuenburg gefunden (Symbolfoto). Foto: Malte Christians/dpa

Die Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen in Neuenburg mehrere in Deutschland verbotene Waffen entdeckt.

Einen Schlagring, ein Butterfly-Messer sowie zwei Springmesser hat die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen in Neuenburg aus dem Verkehr gezogen. Einsatzkräfte kontrollierten am Donnerstagabend einen 27-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Rheinbrücke. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des französischen Staatsangehörigen fanden die Beamten in der Mittelkonsole einen Schlagring und ein Butterfly-Messer, heißt es im Polizeibericht.

 

Beide Gegenstände fallen unter das Waffengesetz und sind in Deutschland verboten. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Waffen wurden sichergestellt.

Strafverfahren eingeleitet

Weitere Bundespolizisten kontrollierten am selben Abend einen 37-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Im Fahrzeug des türkischen Staatsangehörigen wurden zwei verbotene Springmesser gefunden. Gegen den 37-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet und beide Waffen wurden sichergestellt.

 