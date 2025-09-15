Kontrollen in Neuenburg: Mehrere Waffen sichergestellt

1 Unter anderem wurde ein Schlagring bei der Kontrolle in Neuenburg gefunden (Symbolfoto). Foto: Malte Christians/dpa Die Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen in Neuenburg mehrere in Deutschland verbotene Waffen entdeckt.







Einen Schlagring, ein Butterfly-Messer sowie zwei Springmesser hat die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen in Neuenburg aus dem Verkehr gezogen. Einsatzkräfte kontrollierten am Donnerstagabend einen 27-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Rheinbrücke. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des französischen Staatsangehörigen fanden die Beamten in der Mittelkonsole einen Schlagring und ein Butterfly-Messer, heißt es im Polizeibericht.