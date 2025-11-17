Kontrollen in Neuenburg: Männer müssen ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat in Neuenburg zwei Männer kontrolliert, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.
Innerhalb von zwei Tagen gingen zwei Männer, die mit europäischem Haftbefehl gesucht wurden, der Bundespolizei ins Netz. Einsatzkräfte kontrollierten einen italienischen Staatsangehörigen am Freitagmorgen am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Die Überprüfung des 58-Jährigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung, teilt die Polizei mit. Die italienischen Behörden werfen dem Mann Straftaten vor. Er wurde ins Gefängnis gebracht.