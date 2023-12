Abfallkontrollen, der ruhende Verkehr, Fahrradkontrollen und die Bestreifung von Gemeinschaftsunterkünften haben den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Lahr in den vergangenen zwei Monaten beschäftigt.

Im ruhenden Verkehr wurden insgesamt 3091 Verwarnungen und Verstöße wegen Parken auf Gehwegen, in Feuerwehrzufahrten, in Halteverbotszonen und ohne gültigen Parkschein ausgestellt, teilt die Stadt Lahr mit.

Mehrere obdachlose Menschen hausten in einem einsturzgefährdeten Haus in der Gärtnerstraße. Nachdem sie nach Aufforderung des KOD das Haus verlassen hatten, wurde das Gebäude durch die Feuerwehr Stadt Lahr versiegelt.

An neun Fahrrädern fehlte die Beleuchtung

Regelmäßig bestreift der KOD die Gemeinschaftsunterkünfte, heißt es in der Mitteilung weiter. 27 Verstöße gegen die Hausordnung wurden festgestellt. Vier Menschen haben übernachtet, ohne dort wohnhaft zu sein. Ein Fall führte zur einer Identitätsfeststellung auf dem Polizeirevier. Im Winter kontrolliert der KOD zudem den Kälteschutz in der Gutleutstraße.

In der dunklen Jahreszeit hat der Kommunale Ordnungsdienst zudem die Beleuchtungen an Fahrrädern kontrolliert. An neun Fahrrädern fehlte die Beleuchtung. Bei diesen Kontrollen sind auch zwei Jugendliche aufgefallen, die ihrer Schulpflicht nicht nachgekommen sind.

Auch Abfallkontrollen wurden durchgeführt

Für ein sauberes Lahr führt der Ordnungsdienst regelmäßig im gesamten Stadtgebiet, auf Spielplätzen und in den Parkanlagen Abfallkontrollen durch. Dabei wurden mehrere Personengruppen angesprochen, ihren Müll zu entsorgen, bevor sie den Platz verlassen. Illegale Müllablagerungen aber auch Sachbeschädigungen gab es in der Vergangenheit an der Kaiserwaldhalle und an den Stadien Dammenmühle und Klostermatte. Dort wurden die Bestreifungen verstärkt, so die Stadt. Auch wurde auf den Leinenzwang für Hunde in Grün- und Erholungsanlage geachtet.

In Kippenheimweiler, bei der Einsteinallee, am Schutterlindenberg und am Gänsberg wurden Verwarnungen wegen unerlaubten Befahrens ausgestellt.