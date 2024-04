Kontrollen in Friesenheim

1 Parken in der Ladezone ist verboten, das Neue Ortszentrum ist ein Brennpunkt, was das Falschparken anbelangt. Siegfried Walter vom Ordnungsdienst wird dort öfter tätig. Foto: Bohnert-Seidel

Dass in Friesenheim 1181 Ordnungswidrigkeiten im Jahr 2023 zusammengekommen sind, hat im Gemeinderat schon zum Erstaunen geführt. Besonders häufig musste der Gemeindevollzugsdienst am Neuen Ortszentrum eingreifen.









1181 Bußgeldbescheide führten in der Gemeinde Friesenheim zu 40 000 Euro Einnahmen. Stellt man diesen Bescheiden jedoch die Lohnkosten und die Anschaffungen eines Programms gegenüber, gelangt Bürgermeister Erik Weide zum Ergebnis: „Wir verdienen uns keine goldene Nase.“ Im Gegenteil, allmählich könne die Gemeinde davon ausgehen, dass die Anzahl von Bescheiden sinken werde. Damit dürften künftig auch die Einnahmen zurückgehen. Dennoch kam Sabrina Bühler, Sachgebietsleiterin Bürgerbüro, nicht umhin festzustellen, dass in Friesenheim einzelne Brennpunkte bestehen bleiben. Diese seien die Kindergärten und Schulen, vor denen Eltern oft so parkten, dass die Fußgänger auf die Straße ausweichen müssten.