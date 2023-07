Die Kontrollen, inwieweit Vorgaben und rechtlich Mögliches sowohl im Außen- wie auch im bebauten Innenbereich eingehalten sind, sollen seitens der Stadt Ettenheim auch in diesem Jahr konsequent durchgezogen werden. Das umriss Rainer Gruninger von der Unteren Baurechtsbehörde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Dabei überprüfe man beispielsweise die Bepflanzungsvorschriften in Wohngebieten, aber auch die Nutzung von Grünflächen im Außenbereich.

Vielfach seien da Hütten errichtet, die das zulässige Volumen von 20 Kubikmeter überschreiten, seien Wohnwagen abgestellt, Freizeitgeräte oder Toilettenanlagen installiert – alles im Außenbereich unzulässig. Manche Verursacher zeigten sich einsichtig für die behördliche Aufforderung zum Rückbau, bei anderen komme man um eine amtliche Verfügung nicht herum. Notfalls müsse die Stadt dann den Bauhof zum Rückbau beauftragen und den Grundstückseigner zur Kasse bitten.

Schrebergarten könnte die Lösung für Ettenheim sein

Charlotte Götz, Münchweiers Ortsvorsteherin, wusste aus eigener Erfahrung zu berichten: „Die Leute machen sich bei derlei Überschreiten des rechtlich Möglichen oft gar keine Gedanken.“ Beate Kostanzer gab, wie auch Kristian Herdick, zu bedenken: „Das zeigt doch, dass die Leute ein Bedürfnis nach einer Entspannung im Grünen haben.“ Dieses Bedürfnis habe sich gewiss in den Corona-Zeiten noch verstärkt, bekräftigte Olaf Deninger.

Kostanzers Anregung, nach Möglichkeiten einer Schrebergarten-Lösung zu suchen, sei in der Verwaltung auch schon geprüft worden, bekannte Bürgermeister Bruno Metz. Eine entsprechende Fläche habe man auch bereits im Auge, allerdings sei eine solche Anlage rechtlich nicht ganz einfach. Es brauche dafür auf jeden Fall ein Bebauungsplan-Verfahren. Man werde diesbezüglich aber weiterhin am Ball bleiben, sicherte der Rathauschef dem Bauausschuss zu.