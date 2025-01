Kontrollen in Albstadt und Rangendingen: Zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kontrollen in Albstadt und Rangendingen

1 Die Polizei hat am Donnerstag im Zollernalbkreis zwei erheblich betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Bei Verkehrskontrollen in Albstadt und Rangendingen musste die Polizei am Donnerstag zwei erheblich betrunkene und in einem Fall zusätzlich unter Drogeneinfluss stehende Fahrer aus dem Verkehr ziehen.









Wie die Polizei mitteilte sahen Beamte gegen 11.40 Uhr an einer Kontrollstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in Albstadt-Truchtelfingen, dass der Lenker eines Fiat Ducato sein Handy bediente. Als sie den 34 Jahre alten Fahrer daraufhin anhielten, bemerkten die Polizisten eine Alkoholfahne bei dem Mann.