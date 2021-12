1 Die Polizei will ihre Alkoholkontrollen im Zollernalbkreis fortsetzen. (Symbolfoto) Foto: Checubus/ Shutterstock

Drei betrunkene Autofahrer sind am Donnerstagabend von der Polizei in Balingen und Albstadt aus dem Verkehr gezogen worden.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Gegen 18.20 Uhr war ein 42-jähriger Audi-Fahrer in eine Kontrollstelle in der Balinger Straße in Frommern gefahren. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille.

Etwa eine Stunde später hielten Beamte der Verkehrspolizei Balingen einen 44 Jahre alten VW-Fahrer in der Pfeffinger Straße in Albstadt an. Da er ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte, musste er auch einen Alkoholtest durchführen. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille.

Alle drei müssen Führerschein abgeben

Kurz nach 21.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Fox in eine Kontrollstelle in der Balinger Widerholtstraße. Da bei dem jungen Mann neben einer Alkoholfahne auch Anzeichen auf einen Drogenkonsum festgestellt wurden, musste er sich einem Drogenschnelltest unterziehen. Dieser verlief positiv. Zudem ergab der Alkoholtest bei ihm einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille.

Alle drei Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Führerscheine abgeben. Die Alkoholkontrollen werden fortgesetzt.