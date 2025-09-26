Kontrollen im Kreis Lörrach: Finanzkontrolle Schwarzarbeit nimmt Gastro und Hotels ins Visier

1 Insgesamt 55 Beamte standen bei der jüngsten Überprüfung von Hotels und Gaststätten im Einsatz. Foto: zVg/Zoll Zoll deckt Missstände im Hotel und Gaststättengewerbe auf.







Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat am 19. September in den Bezirken aller 41 Hauptzollämter Hotels und Gaststätten geprüft. Im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Lörrach waren an den drei Standorten Offenburg, Freiburg und Lörrach insgesamt 55 Beamte an den Prüfungen beteiligt. Es konnten mehr als 107 Personenbefragungen durchgeführt werden, wie das Hauptzollamt Lörrach in einer Mitteilung von Freitag schreibt. Hierbei wurden mindestens 63 Fälle aufgedeckt, die weitere Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach sich ziehen.