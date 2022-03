46-Jährige mit 1,4 Promille am Steuer erwischt

Kontrolle in Schwenningen

Die Polizei hat am Sonntagabend in Schwenningen eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.















VS-Schwenningen - Die 46-jährige Mitsubishi-Fahrerin war gegen 21 Uhr in der Sturmbühlstraße unterwegs, als sie in eine Polizeikontrolle geriet. Dabei schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,4 Promille bestätigte.

Die Frau durfte nicht mehr weiterfahren und musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sie gelangte wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zur Anzeige.