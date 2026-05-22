Kontrolle in Schwarzwaldstraße: Polizei findet in Lahr Drogen und eine scharfe Schusswaffe

Ein großes Polizeiaufkommen in der Schwarzwaldstraße sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Hintergrund war eine geplante Kontrollaktion. Unsere Redaktion war vor Ort.
Donnerstagabend, 18.30 Uhr in der Lahrer Schwarzwaldstraße. Der Verkehr stockt etwas. Vier Polizisten – zwei auf jeder Fahrbahnseite – haben ein Auge auf die Autofahrer. Immer wieder halten sie ein Fahrzeug an und lenken es auf einen Parkplatz zur genaueren Kontrolle. Andere winken sie langsam an sich vorbei. Weitere Beamte beobachten die Szenerie im Polizeihubschrauber, der hoch über Lahr kreist.