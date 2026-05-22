Kontrolle in Schwarzwaldstraße: Polizei findet in Lahr Drogen und eine scharfe Schusswaffe

Ein großes Polizeiaufkommen in der Schwarzwaldstraße sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Hintergrund war eine geplante Kontrollaktion. Unsere Redaktion war vor Ort.

Donnerstagabend, 18.30 Uhr in der Lahrer Schwarzwaldstraße. Der Verkehr stockt etwas. Vier Polizisten – zwei auf jeder Fahrbahnseite – haben ein Auge auf die Autofahrer. Immer wieder halten sie ein Fahrzeug an und lenken es auf einen Parkplatz zur genaueren Kontrolle. Andere winken sie langsam an sich vorbei. Weitere Beamte beobachten die Szenerie im Polizeihubschrauber, der hoch über Lahr kreist.

Kontrollen wie diese gab es am Donnerstag an einem Dutzend Orten beiderseits des Rheins. Rund 300 Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg und der Gendamerie waren im Einsatz. Das Ziel der Aktion, erklärt Polizeivizepräsident Sigurd Jäger unserer Redaktion vor Ort, ist der Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität. Besonders im Fokus: Betäubungsmittel und ganz im Speziellen Kokain. „Die Zahl der Fahrten unter Einfluss von Kokain ist stark angestiegen“, berichtet Jäger. Und zwar um beachtliche 40 Prozent.

Vizepräsident warnt vor Kokain am Steuer

Eine gefährliche Entwicklung, denn Kokain habe – ganz im Gegenteil zu Cannabis – eine extrem aufputschende Wirkung. Das würde bei den Fahrern die Risikobereitschaft erhöhen, was sich auf den Fahrstil auswirke. Zudem übertünche das Rauschmittel eine mögliche Übermüdung, ohne jedoch die Reaktionszeiten zu verbessern.

Die Kontrollstelle in der Schwarzwaldstraße wurde nicht zufällig ausgewählt. Wie die Beamten vor Ort erläutern, sei die Stelle aufgrund des angrenzenden Parkplatzes, auf dem detailliert kontrolliert werden kann, praktisch. Zudem herrsche hier genug Verkehr, um viele Kontrollen vornehmen zu können, man greife aber auch nicht zu sehr in den Straßenverkehr ein, wie das etwa auf der B 415 der Fall gewesen wäre. Unter anderem waren die Polizisten am Donnerstag „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“ noch bis in die Nach hinein an der B 3 bei Mietersheim im Einsatz, aber auch an diversen Grenzübergängen wie der Europabrücke in Kehl oder der Pierre-Pfimlin-Brücke bei Neuried.

Verkehrssituation ist immer im Blick

Die vier Beamten kontrollieren am Donnerstag nicht jedes Fahrzeug. Johannes Maier vom Polizeirevier Lahr erläutert, dass man den Verkehrsfluss immer im Blick habe. Wenn sich Stau anbahnt, schicke man die Autos auch einmal schneller durch. Ansonsten würden die Beamten auf „optischen Verdacht“ auswählen, welche Fahrzeuge sie herauswinken. Dabei beriefen sie sich auf ihre Erfahrung. Teilweise erwischt es dadurch Personen, die die Beamten von früheren Delikten kennen. Die französischen Kollegen der Police Nationale werden dabei bevorzugt für Autos mit französischem Kennzeichen eingesetzt. „Die Grenze ist kein Hindernis“, hebt Maier die gute Zusammenarbeit mit der Kollegen auf der anderen Seite des Rheins hervor. Ein Schwerpunkt der Kontrollen, ergänzt Jäger, sei es Erkenntnisse über Handelsrouten im Bereich der Betäubungskriminalität zu gewinnen.

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Tatsächlich sind die Beamten in Lahr schon fündig geworden. Einen Fahrer, der unter dem Einfluss von Kokain stand, habe man aus dem Verkehr gewunken. Bei einem anderen habe man „eine kleine Menge harter Drogen“ gefunden. Bei wiederum einem anderen habe man eine scharfe Schusswaffe festgestellt. Falls sich jemand der Kontrolle entziehen will, zeigen sich die Beamten vorbereitet. Dafür kreise der Polizeihubschrauber am Himmel über Lahr, um mögliche Flüchtige schnell ausfindig machen zu können.

Kaum haben die Beamten diesen Gedanken erläutert, geht schon das Martinshorn eines Polizeiwagens an. „Da will sich wohl gerade jemand entziehen“, sagt Jäger. „Den wollen wir dann natürlich besonders gern kontrollieren.“ Also machen sich zwei Beamte auf die Verfolgung.

Prävention

Mit öffentlich wirksamen Kontrollen und der Begleitung durch die Presse will das Polizeipräsidium Offenburg auf die Risiken des Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinweisen und so einen Beitrag zur Prävention leisten. Die Stellen, an denen die Beamten kontrollieren, werden der Presse vorab bekanntgegeben, dürfen jedoch nicht veröffentlicht werden.