Polizei erwischt Gurtmuffel und Fahrer am Handy

Die Polizei hat bei einer Gurtkontrolle in der Königstraße in Rottweil gleich auch noch einige Fahrer mit Handy am Ohr erwischt.















Rottweil - Zahlreiche Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht hat die Polizei Rottweil bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen in der Königstraße festgestellt. Neun Mal in kurzer Zeit mussten Autofahrer beanstandet und über die Gurtpflicht und den Sinn, der dahinter steht, aufgeklärt werden, berichtet die Polizei.

Autofahrer mit Handy in der Hand erwischt

Drei andere Autofahrer wurden während der Fahrt mit dem Mobiltelefon in der Hand erwischt. Die Verkehrssünder, die alle ihre Nachlässigkeit einsahen, müssen nun dennoch mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Die Polizei appelliert an die Vernunft der Autoinsassen: Der angelegte Sicherheitsgurt ist "Lebensretter Nummer eins" bei Unfällen und sorgt für mehr Verkehrssicherheit und weniger Verletzte oder gar Tote. Noch immer sind laut Mitteilung zahlreiche Autofahrer unterwegs, die innerorts oft aus Bequemlichkeit oder wegen kurzer Strecken den Gurt nicht anlegen. Gefährlich ist auch, wer als Autofahrer ein Handy am Ohr hat. Dieses lenkt ab, weshalb es dadurch zu schweren Unfällen kommen kann. Die Rottweiler Polizei stellt immer wieder solche Verstöße fest. Sie wird dahingehend auch wieder verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, so die Ankündigung.