Kontrolle in Rottweil: Autofahrer berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Biathlon-Star in Rottweil Baby-Glück für Janina Hettich-Walz – „immer noch total unwirklich“

Vor einem Jahr hat sie WM-Medaillen in Empfang genommen, heute hält Janina Hettich-Walz 3430 Gramm pures Glück in den Armen: ihr kleines Wunder Karlotta. Sie hat ihr Kind in Rottweil entbunden und erfuhr bei der Geburt neue Grenzen.