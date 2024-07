Schwer betrunken mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen ist am Samstagabend ein Autofahrer in Pfalzgrafenweiler.

Beamte des Polizeireviers Horb kontrollierten gegen 20.30 Uhr den 47-jährigen Fahrer eines Renault in der Prinz-Eugen-Straße. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme konnten die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem konnten auf dem Fahrersitz zwei leere Flaschen hochprozentiger alkoholischer Getränke festgestellt werden, teilt die Polizei mit.

Mit dem 47-Jährigen wurde Ort versucht ein Atemalkoholvortest durchzuführen, was aufgrund der starken Alkoholisierung nicht möglich war. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.