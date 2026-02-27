Kontrolle in Offenburg: 18-Jähriger fährt gestohlenen E-Scooter – und führt mehrere Waffen bei sich

Die Bundespolizei Offenburg hat einen gestohlenen E-Scooter am Donnerstagnachmittag sichergestellt. Der Fahrer hatte unter anderem eine Luftdruckwaffe ohne Genehmigung dabei.
Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagnachmittag bei der Kontrolle im Stadtgebiet Offenburg einen E-Scooter sichergestellt. Dieser war aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und wurde daraufhin sichergestellt, teilt die Polizei mit.