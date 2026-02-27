Kontrolle in Offenburg: 18-Jähriger fährt gestohlenen E-Scooter – und führt mehrere Waffen bei sich
Der 18-Jährige stahl den E-Scooter und besaß eine Luftdruckwaffe ohne Genehmigung. Foto: Soeder/dpa

Die Bundespolizei Offenburg hat einen gestohlenen E-Scooter am Donnerstagnachmittag sichergestellt. Der Fahrer hatte unter anderem eine Luftdruckwaffe ohne Genehmigung dabei.

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagnachmittag bei der Kontrolle im Stadtgebiet Offenburg einen E-Scooter sichergestellt. Dieser war aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und wurde daraufhin sichergestellt, teilt die Polizei mit.

 

Der 18-jährige Fahrer gab an, den E-Scooter von einem Bekannten gekauft zu haben. Der deutsche Staatsangehörige führte zusätzlich ein Messer mit sich, welches sich im Hosenbund befand, ein Tierabwehrspray sowie ein Kubotan. Außerdem fanden die Beamten auch eine Luftdruckwaffe, wofür er keine Genehmigung vorweisen konnte. Da dies ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, erwartet ihn diesbezüglich eine Anzeige.

