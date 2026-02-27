Kontrolle in Offenburg: 18-Jähriger fährt gestohlenen E-Scooter – und führt mehrere Waffen bei sich

Der 18-jährige Fahrer gab an, den E-Scooter von einem Bekannten gekauft zu haben. Der deutsche Staatsangehörige führte zusätzlich ein Messer mit sich, welches sich im Hosenbund befand, ein Tierabwehrspray sowie ein Kubotan. Außerdem fanden die Beamten auch eine Luftdruckwaffe, wofür er keine Genehmigung vorweisen konnte. Da dies ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, erwartet ihn diesbezüglich eine Anzeige.