Kontrolle in Neuenburg: Taser sichergestellt

Kontrolle in Neuenburg

1 Ein Taser wurde sichergestellt (Symbolfoto). Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn Die Polizei hat einem Mann am Neuenburger Grenzübergang eine Elektroimpulswaffe ohne erforderliches Prüfzeichen abgenommen.







Am Grenzübergang Rheinbrücke ist ein verbotener Taser aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 38-jähriger französischer Staatsangehöriger ist am Mittwoch in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. Unter dem Beifahrersitz führte der Mann eine zugriffsbereite Elektroimpulswaffe ohne erforderliches Prüfzeichen mit sich, teilt die Polizei mit. Die Einsatzkräfte stellten den Taser sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.