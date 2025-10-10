Kontrolle in Neuenburg: Mann muss ins Gefängnis

1 Die Bundespolizei war in Neuenburg im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich In Neuenburg ist bei einer Grenzkontrolle ein Mann ins Netz gegangen, der mit Haftbefehl gesucht wurde.







Link kopiert



Ein seit mehr als einem Jahr mit europäischen Haftbefehl gesuchter Mann ist bei der Einreise aus Frankreich festgenommen worden. Am Mittwochmorgen kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls den 27-Jährigen am Grenzübergang auf der Neuenburger Rheinbrücke. Bei der Überprüfung des bulgarischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass der Mann von den rumänischen Behörden wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde, teilt die Polizei mit.