Kontrolle in Neuenburg: Mann muss ausreisen

1 Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Die Bundespolizei hat an der Grenze in Neuenburg einen Mann kontrolliert, der sich illegal im Land aufhielt.







Mehrere Monate hielt sich ein Moldawier unerlaubt im Schengen-Raum auf. Am späten Dienstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 57-Jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein-Autobahn in einem Reisebus aus Portugal kommend. Es stellte sich heraus, dass der legale Aufenthalt um drei Monate überschritten war, heißt es im Polizeibericht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und brachte den moldauischen Staatsangehörigen an den Flughafen Frankfurt am Main. Von dort reiste er auf eigene Kosten 22 Stunden nach seiner Ergreifung in die Republik Moldau aus.