Kontrolle in Neuenburg: Einhandmesser sichergestellt

Die Bundespolizei hat ein Messer sichergestellt (Symbolfoto). Foto: Maximilian Müller Bundespolizisten haben an der Grenze in Neuenburg bei einem Mann ein Messer entdeckt, das dieser nicht dabei haben durfte.







Ein 24-Jähriger hatte in seinem Fahrzeug bei der Einreise nach Deutschland ein Messer dabei, das dem Führungsverbot unterliegt. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen, teilt die Polizei mit. Am Montagabend geriet der französische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug am Autobahngrenzübergang in Neuenburg in eine Kontrolle der Bundespolizei. Dabei fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser.