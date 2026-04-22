Kontrolle in Freiburg: Extreme Mängel – Polizei zieht getunte Autos ein

Ein Audi brüllt wie ein Presslufthammer, ein BMW fährt mit rissigen 13 Jahre alten Reifen - und das war nicht alles: Warum die Polizei Freiburg die Autos sofort stilllegte.
Massive Lärmbelästigungen und lebensgefährliche technische Mängel: Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Freiburg hat im Stadtgebiet zwei technisch extrem veränderte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Sie seien offenbar der Poser- und Tuningszene zuzuordnen, hieß es in einer Mitteilung. Bei der Kontrolle am Montag verfassten die Polizisten gegen Fahrer und Fahrzeughalter Anzeige. Die Autos haben keine Betriebserlaubnis mehr, Kennzeichen und Zulassungsbescheinigungen wurden sichergestellt.