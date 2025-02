Kontrolle in Burladingen

1 Die Polizei beschlagnahmte mehrere Cannabispflanzen. (Symbolfoto) Foto: Christian Charisius/dpa

Wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt die Polizei seit Sonntagmorgen gegen mehrere Personen im Alter zwischen 21 und 46 Jahren.









Gegen sieben Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Burladingen-Killer einen Mercedes Sprinter, in dem sich zwei Männer im Alter von 21 und 37 Jahren befanden. In dem Fahrzeug konnten laut Polizeimeldung über 30 Gramm Marihuana festgestellt werden.