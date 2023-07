Ihren Führerschein abgeben musste eine Autofahrerin in der Nacht auf Sonntag in Bad Wildbad: Die Frau war mit mehr als zwei Promille unterwegs.

Beamten des Polizeireviers Calw fiel am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr die unsichere Fahrweise eines VW in der Alten Höfener Straße in Bad Wildbad auf. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei der Fahrerin.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Die Frau musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihren Führerschein behielten die Beamten direkt vor Ort ein.

Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.