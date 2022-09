Getränkehersteller in Not Das sagt Teinacher Mineralwasser zum Kohlensäuremangel

Überall ist von Mangel an Kohlensäure zu hören und zu lesen. Brauer klagen ähnlich laut wie Mineralwasserhersteller. In Bad Teinach-Zavelstein ist bekanntlich mit Teinacher ein großer Getränkehersteller verortet. Dort hat man aktuell aber noch genügend CO im Tank.