1 Auf dem dm-Parkplatz in Horb darf maximal zwei Stunden geparkt werden. Foto: Begemann

Auf dem Supermarktparkplatz geparkt, schnell eingekauft – und später folgt das böse Erwachen. Ein Knöllchen hängt am Scheibenwischer oder flattert einige Tage später ins Haus. Worauf Kunden achten sollten und wie die Strafe manchmal doch noch verhindert werden kann.









Anzeigen wegen Falschparkens sind in aller Munde – auch, weil „Anzeigenhauptmeister“ Niclas M. für Furore sorgt, auch in der Region. Supermärkte haben schon länger mit Falschparkern ihre liebe Not – und kontrollieren ihre Parkplätze mittlerweile. Das sorgt nicht immer zu Verständnis.