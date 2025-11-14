Kontrolle auf der A81: Auto voll mit Drogen – Polizei findet 56 Kilo Marihuana in Fahrzeug

Der Fahrer hatte die Drogen den Angaben zufolge aus der Schweiz nach Deutschland transportiert. Eine entsprechende Genehmigung konnte der 32-jährige Fahrer den Beamten bei der Kontrolle Mitte Oktober im Kreis Tuttlingen nicht vorlegen. Auch habe er nicht erklären können, wer ihn mit dem Transport beauftragt habe, so die Beamten. Die Drogen wurden vom Zoll sichergestellt.