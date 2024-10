1 Ein Polizist mit einer Kelle: Auf der B27 wurde kontrolliert. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Ein völlig übermüdeter Lkw-Fahrer ging der Polizei bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 27 nördlich von Hechingen ins Netz.









Deutlich zu lange am Steuer war laut Mitteilung ein 43-Jähriger, den die Verkehrspolizei am Mittwochvormittag an einer Kontrollstelle auf der B27 zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler (Kreis Tübingen) – nördlich von Hechingen im Zollernalbkreis – aus dem Verkehr gezogen hat.