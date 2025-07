Kontrolle an Neuenburger Grenze: Fälscher geht ins Netz

1 Die Bundespolizei war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Ein Mann, gegen den ein Haftbefehl zu vollstrecken war, wurde von der Bundespolizei kontrolliert.







Link kopiert



Ein seit einem Jahr mit Haftbefehl gesuchter Fälscher ist der Bundespolizei an der französischen Grenze ins Netz gegangen. Am Sonntagmittag geriet der serbische Staatsangehörige in die Kontrolle. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Haftbefehl gegen den in der Schweiz wohnenden Mann zu vollstrecken war, teilt die Polizei mit. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht den 35-Jährigen wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 3570 Euro verurteilt. Da der Mann weder den Betrag bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Er bezahlte nun die Strafe vor Ort und ersparte sich somit eine mehrwöchige Haftstrafe.