Kontrolle an der Grenze: Mann wird in Grenzach festgenommen

1 Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Haftanstalt eingeliefert (Symbolbild). Foto: Beatrice Ehrlich Die Bundespolizei hat einen in der Schweiz wohnenden Niederlande wegen einer offenen Geldstrafe verhaftet.







Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze ging der Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme, heißt es in einer Mitteilung. Eine Streife überprüfte am Montag den Niederländer mit Wohnsitz in der Schweiz. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Unterschlagung verhängte ein Gericht im Jahr 2019 eine Geldstrafe gegen den 46-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Justizbehörde Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den geforderten Betrag in Höhe von 2800 Euro nicht bezahlen und muss nun eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.