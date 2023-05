Unfall auf A81 bei Böblingen 52-Jähriger von Lkw erfasst und tödlich verletzt – Stauchaos rund um die A81

Ein Toter und drei Schwerverletzte sind die traurige Bilanz eines schweren Lkw-Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der A81 bei Böblingen/Hulb ereignet hat. Die Autobahn ist in diesem Bereich noch am Nachmittag gesperrt, es kommt zu langen Staus.