1 Die Polizei kontrollierte am Mittwoch einen 41-jährigen Autofahrer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei auf der Autobahn 81 einen 41-jährigen Autofahrer gestoppt, der seit zehn Jahren ohne Führerschein unterwegs war.









Link kopiert



Gegen 15:15 Uhr haben Polizisten auf der Autobahn 81 bei Vöhringen am Mittwoch einen 41-jährigen Fahrer kontrolliert. Der Mann, der mit einem grauen VW Passat auf Höhe der Anschlussstelle Oberndorf in Richtung Stuttgart unterwegs war, gab nach der Aufforderung zur seinen Führerschein zu zeigen aufforderten an, keinen zu besitzen.