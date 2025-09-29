Kontinentalvergleich: Ryder Cup wieder in Europa: Feiern als gäbe es kein Morgen

Erstmals seit 2012 gewinnt Europa auswärts den Ryder Cup - und erlebt trotz riesigen Vorsprungs am Schlusstag beinahe noch ein dramatisches Ende. Die USA holen mehr Punkte auf als jemals zuvor.
Farmingdale - Rory McIlroy versprach mit feuchten Augen eine gigantische Party für die Titelverteidigung im Ryder Cup, Shane Lowry gönnte sich schon Minuten zuvor ein Bier nach dem wichtigsten Putt des Tages. Trotz unerwartet dramatischer Entwicklungen holte Team Europa wie zuletzt 2012 auswärts die wichtigste Trophäe im Golf-Sport und bezwang die USA vor den Toren New Yorks 15:13. "Wir werden feiern, als gäbe es kein Morgen", sagte der Nordire McIlroy. "Ich bin extrem stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein."