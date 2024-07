1 Auch eine Impfung nach Kontakt zu einem Masern-Patienten kann eine Erkrankung verhindern, oder zumindest den Krankheitsverlauf abmildern, betont das Gesundheitsamt. Foto: Stratenschulte

Dem Gesundheitsamt wurde eine zweite Erkrankung gemeldet: Das Kind hat sich Dienstag in der Kinder-Notfallpraxis Offenburg aufgehalten. Die Behörde sucht nach potenziellen Kontaktpersonen.









Das Gesundheitsamt bitte alle, die sich in der Zeit von 18 bis 22 Uhr am 2. Juli in der Kinder-Notfallambulanz des Klinikums am Ebertplatz aufgehalten haben oder die Kinderklinik/das Mutter-Kind-Zentrum aufgesucht haben, folgendes zu beachten: