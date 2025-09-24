Kontaktladen Offenburg: Der Anstieg bei den Drogentoten alarmiert

Der Offenburger Kontaktladen ist Anlaufstelle für Abhängige. Die Bilanz für das Jahr 2024 besorgt. Die Anlaufstelle berichtet über einen Höchststand an Drogentoten.
In der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße 2 unterstützt das Team des Kontaktladens Drogenabhängige auf niederschwellige Weise. Die Einrichtung dient als Anlaufstelle, Rückzugs- und Schonort und Treffpunkt für die Konsumenten. Die Besucher werden auf Augenhöhe empfangen und haben die Möglichkeit, scham- und vorurteilsfrei Hilfe zu bekommen, heißt es im Jahresbericht für 2024 des Kontaktladens.