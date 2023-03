1 Für den SC Lahr (hier Violand Kerellaj in einem früheren Spiel am Ball) gab es in Singen nichts zu holen. Zahlreiche Chancen blieben ungenutzt und hinten entschieden individuelle Fehler über die Niederlage. Foto: Künstle

Zwar war der SC Lahr mit einem dünnen Kader beim FC Singen angetreten, aber im Spiel erarbeiteten sich die Männer von Coach Domenico Bologna trotzdem zahlreiche Gelegenheiten. Die Tore blieben aus und hinten stellten sich die Lahrer schlecht an.









Verbandsliga: FC Singen - SC Lahr 2:0 (1:0). „Der Stachel sitzt tief“, sagt Bologna auch noch einen Tag nach der Niederlage in Singen. Aufgrund der vielen personellen Ausfälle hatte er sich die Auswärtsfahrt schwieriger vorgestellt, als sie laut Spielverlauf schließlich war. „Selbst mit dem kleinen Kader war so viel möglich. Drei bis viermal gehen wir teilweise sogar alleine auf den Torwart zu und machen es ihm beim Abschluss dann nicht einmal schwer. Da muss von unserer Offensive einfach mehr kommen“, kritisiert der Coach und spricht noch einen ganz anderen Punkt an: „Wir haben uns durch die Ausfälle auch aus der Ruhe bringen lassen. Da muss eine bessere Einstellung her.“

In der Anfangsphase überraschte Singen mit Pressing und die Lahrer brauchten eine Zeit, um sich darauf einzustellen. Das Gegentor entsprang einer falschen Entscheidung in der Innenverteidigung. Der Lahrer Abwehrmann ging in die Grätsche und bekam den Ball nicht weit genug weg, sodass Singen die Kugel wieder aufnahm und Omar Bun Ceesay zur Führung vollendete (30.). „Da muss die Grätsche nicht kommen. Den Ball hätten wir locker ablaufen können“, so Bologna. Schon vor der Pause hätte der Rückstand höher ausfallen können, doch Ceesay vergab in der Nachspielzeit einen Strafstoß. „Das Handspiel von uns kann man in der Situation ahnden“, gibt Bologna zu.

Nach der Pause hätte sich der Lahrer Trainer dann aber auch einen Handelfmeter für sein Team gewünscht. „Zu der Zeit waren wir in Überzahl und der Verteidiger schlägt klar mit der Hand auf den Ball. Es war Wahnsinn, dass da kein Pfiff gekommen ist.“ Yahya Zidan war in der 76. Minute mit Gelb-Rot frühzeitig zum Duschen geschickt worden. „Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte wirklich dominiert“, hält Bologna fest.

Konter-Gegentor in der Schlussphasetrotz Überzahl

Statt des Ausgleichstreffers klingelte es in der Schlussphase erneut auf der falschen Seite. Ceesay machte seinen Doppelpack nach einem Konter perfekt, bei dem die Lahrer eigentlich mit vier gegen zwei Mann in der Überzahl waren (86.). „Da stellen wir uns schlecht an“, moniert Bologna.

Eine Folge des engen Lahrer Personalkorsetts war, dass Konstantin Fries von Beginn an und Adriano Spoth ab der 66. Minute aufliefen, obwohl beide Kicker noch nicht wieder ganz fit waren. „Beide mussten mit angezogener Handbremse agieren. Adriano ist vielleicht gerade so bei 60 Prozent“, beobachtete der Lahrer Trainer, der allerdings betont, dass nicht der knappe Kader für die Niederlage verantwortbar gemacht werden kann. „Vielmehr muss ich unsere Einstellung kritisieren.“

Durch die Pleite hat der SC Lahr nun schon fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Teningen – und von hinten rückt der SC Pfullendorf gefährlich nahe heran. Der Lahrer Puffer auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt noch drei Zähler. Der nächste Gegner sind die SF Elzach-Yach.



SC Lahr: Leptig; Schätzle, Si, Zehnle, Sö. Zehnle, Monga, Fries, Häußermann, Kerellaj, Kalt, Moog (70. Bürkle), Lehmann (66. Spoth).



Tore: 1:0 Ceesay (30.), 2:0 Ceesay (86.).