In Norwegen zieht die Epstein-Affäre immer weitere Kreise und führt zum Rücktritt einer Top-Diplomatin. Deren Kinder sollen im Testament des Sexualstraftäters mit zehn Millionen Dollar bedacht sein.
Oslo - Aufgrund ihrer Verwicklungen in den Epstein-Skandal hat die norwegische Botschafterin Mona Juul (66) ihr Amt niedergelegt. Juul war Botschafterin in Jordanien und im Irak. Ihr Kontakt mit Jeffrey Epstein habe ein "schwerwiegendes Versagen ihres Urteilsvermögens" offenbart, sagte Norwegens Außenminister Espen Barth Eide laut einer Mitteilung. "Der Fall macht es schwer, das Vertrauen wiederherzustellen, das für die Rolle notwendig ist." Juuls Entscheidung sei deshalb richtig.