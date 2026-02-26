Dubai-Schokolade, cremige Aufstriche und Shampoo: Pistazien sind im deutschen Lebensmittelhandel gefragt. Warum jetzt mehr als jeder zweite Haushalt zugreift und welche Produkte besonders boomen.
Köln - Dubai-Schokolade, Cremes, Snacks: Pistazienprodukte haben bei Verbrauchern in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. 2021 lag der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel damit bei rund 170 Millionen Euro - im vergangenen Jahr waren es rund 374 Millionen Euro, wie aus Daten des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 120 Prozent.