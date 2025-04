Konsum: Deflation drückt weiter auf Chinas Wirtschaft

Bosch Power Tools Betriebsrat kritisiert Werksschließung in Leinfelden scharf

Die Elektrowerkzeugsparte von Bosch will die Fertigung am Stammsitz Leinfelden stilllegen. Der Betriebsrat bezeichnet den Zeitplan des Vorstands als Unverschämtheit – und die Gewerkschaft will sich gegen die Pläne wehren.