So wurde Magdalena Dieringer für 40 Jahre im Rangendinger Rat gedankt

1 Bürgermeister Manfred Haug (links) mit den Geehrten des neuen und alten Gemeinderates. Rätin Magdalena Dieringer (Mitte, mit Blumenstrauß) ist seit 1984 dabei. Foto: Kapitel-Stietzel

Bei der konstituierenden Sitzung des Rangendinger Gemeinderats gab es viel Dank für die jahrzehntelange Treue vieler Mitglieder









Nachdem sich die Ortschaftsräte in Bietenhausen und Höfendorf bereits in der vergangenen Woche neu aufgestellt haben, gab es nun im Rangendinger Gemeindehaus ein größeres Stühlerücken: Nach der Kommunalwahl im Juni standen einige Veränderung im Gemeinderat an – aber auch viel Anerkennung für langjährigen ehrenamtlichen Einsatz.