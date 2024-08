Konstituierende Sitzung: Neustart im Ortschaftsrat Kniebis

Die Weichen für die Zukunft stellte das Ratsgremium in seiner konstituierenden Sitzung im kleinen Saal der Kniebishalle. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung informiert, waren dazu auch Oberbürgermeister Adrian Sonder und Bürgermeister Wolfgang Fahrner gekommen, um den ausscheidenden Räten für ihr Engagement zu danken und den neuen Mitgliedern Erfolg im Amt zu wünschen.

Helmut Klaißle, 35 Jahre lang Ortschaftsrat und davon 24 Jahre lang Ortsvorsteher, ist noch bis September im Amt. Dann stimmt der Gemeinderat über die Wahlvorschläge der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter aller Stadtteile im Bündel ab.

In Kniebis soll Daniel Armbruster als Ortsvorsteher nachrücken. Zu seiner ersten Stellvertreterin wurde Karin Hagemeier gewählt, zu seinem zweiten Stellvertreter Mario Finkbeiner.

Martin Schmieder war 30 Jahre im Gremium

Für fünf Ratsmitglieder war es hingegen die letzte Sitzung. Martin Schmieder, 30 Jahre lang Ortschaftsrat, erhielt die Ehrennadel des Gemeinde- und Städtetags. OB Sonder lobte Schmieders Engagement. Der Kniebis sei Schmieder eine „Herzensangelegenheit“. Der „Mann für alle Fälle“, sagte Sonder, sei bei Arbeitseinsätzen stets vorne mit dabei und auch beim Coolman-Wintertriathlon an vorderster Front im Einsatz gewesen. Der OB nannte ihn einen „rührigen Stellvertreter des Ortsvorstehers“, der sich in den Ortschaftsrat „immer überlegt und ideenreich“ eingebracht habe.

Verabschiedungen im Ortsschaftrat Kniebis (von links): Bürgermeister Wolfgang Fahrner, Anja Grunert, Roland Epting, Sonja Bächle, Ortsvorsteher Helmut Klaißle, Martin Schmieder, Kevin Schilling und OB Adrian Sonder. Foto: Stadtverwaltung/Ammer

Für 20-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik erhielt Roland Epting die Ehrennadel des Gemeinde- und Städtetags. Wie Schmieder ist er im Musikverein und Musikensembles aktiv und ein fleißiger Helfer bei allen Arbeitseinsätzen im Ort. Epting sei „ein besonnener Ortschaftsrat“ gewesen, der seine Meinung stets überlegt eingebracht habe. Fünf Jahre lang Mitglied des Rats waren Sonja Bächle und Anja Grunert, die sich vor allem für die Schule, den Kindergarten sowie für bezahlbaren Wohnraum im Höhenstadtteil stark gemacht hatten. Grunert, Pächterin des Naturfreundehauses, setzte sich darüber hinaus für den Tourismus ein.

Schnelles Internet als wichtiges Anliegen

Schnelles Internet war Kevin Schilling ein großes Anliegen, der das Gremium ebenfalls nach einer Amtsperiode verlässt. Der Anschluss an die Datenautobahn war für ihn Motivation, vor fünf Jahren für den Rat zu kandidieren. Dieses Ziel ist erreicht, so die Stadtverwaltung weiter. In der Dorfgemeinschaft bleibt Schilling als Trainer im Sportverein-Skizunft Kniebis und bei der Guggamusik Hexaheuler aktiv.

Dem neuen Ortschaftsrat des Stadtteils Kniebis gehören Daniel Armbruster, Karin Hagemeier, Frank Bohnet, Stefanie Tobien, Markus Gäßler, Mario Finkbeiner, Marcel Welle, Sabine Ramsperger und Thomas Roller an.