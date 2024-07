Konstituierende Sitzung: Neuer Gemeinderat Seewald ist gestartet

Der neue Gemeinderat von Seewald ist gestartet. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums wurden auch die Vertreter für Ausschüsse und sonstige Gremien festgelegt. Zuvor standen Ehrungen und Verabschiedungen an.

Bürgermeister Dominic Damrath verabschiedete zunächst die beiden ausscheidenden Gemeinderäte Mathias Schaible und Ursula Mertzig-Stein aus dem Gremium. Damrath dankte den beiden für ihren Einsatz und betonte, dass es keineswegs selbstverständlich sei, ein so herausforderndes Amt zu übernehmen.

Wie die Gemeindeverwaltung weiter in einer Mitteilung informiert, fand Ursula Mertzig-Stein, die in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen habe, dass die Gemeinde Seewald gut durch die zahlreichen Krisen der jüngsten Vergangenheit gekommen ist, in der Sitzung besondere Anerkennung.

Damrath bedauerte, dass Ursula Mertzig-Stein aus gesundheitlichen Gründe nicht mehr kandidieren konnte, zeigte sich jedoch erfreut, dass ihr Sohn als ihr Nachfolger die Interessen des Ortsteils Hochdorf und auch insgesamt die von Seewald vertreten werde.

Verdienste gewürdigt

Auch Mathias Schaible wurde verabschiedet. Damrath sprach seinen Dank aus und hob hervor, dass Schaible in einer schwierigen Situation bereit war, Verantwortung zu übernehmen, als er die Nachfolge des verstorbenen Richard Koch angetreten hatte.

Schaibles Bereitschaft und sein Engagement sei von allen sehr geschätzt worden. Er habe mit seinem Einsatz dazu beigetragen, dass die Weichen für die kommenden Projekte gestellt werden konnten. Die Gemeinde Seewald verliert laut Damrath mit Ursula Mertzig-Stein und Mathias Schaible zwei engagierte und verdiente Gemeinderäte, die sich stets für das Wohl der Bürger eingesetzt hätten.

Im Anschluss zeichnete Damrath acht langjährige Gemeinderäte mit Ehrennadeln und Stelen des Gemeindetags aus. Er betonte, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, diese Auszeichnung zu erhalten. Als Gemeinderatsmitglied über mindestens zehn Jahre tätig zu sein, bedeute mindestens zehn Jahre Ehrenamt für die Gemeinde, verbunden mit unzähligen Sitzungen, Klausuren und Tagungen. Es sei ein enormer Aufwand, Familie und Beruf mit diesem wichtigen Ehrenamt zu verbinden.

Für zehnjähriges Engagement für die Gemeinde Seewald und ihre Bürger wurden Carmen Lehmann, Ulrich Koch, Ursula Wolf, Sonja Stephan und Annelie Keck mit der Ehrennadel geehrt.

Für 20 Jahre wurden Jochen Bier und Werner Kappler ausgezeichnet. Sie erhielten die Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Auch Mut erforderlich

Bei der Einsetzung des neuen Gremiums betonte Damrath, dass das kommunalpolitische Ehrenamt im Gemeinderat das Fundament unserer Demokratie sei. Er hob hervor, dass es in der heutigen Zeit immer schwieriger werde, den Mut zu haben, sich für dieses so wichtige Ehrenamt einzusetzen.

Der Bürgermeister dankte allen Gemeinderäten einzeln, bevor sie per Handschlag verpflichtet wurden. Als erster Bürgermeisterstellvertreter wurde Jochen Bier gewählt. Auch der Posten des zweiten Bürgermeisterstellvertreters wird wie bisher besetzt – mit Gerd Müller.

Besetzung der Ausschüsse und weiterer Gremien

Die Vertreter

Auch die Vertreter des Gemeinderats für Ausschüsse und sonstige Gremien wurden in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats festgelegt. Verwaltungsgemeinschaft: Ulrich Koch (Stellvertreterin Carmen Lehmann); Planungsverband Erholungsgebiet Nagoldtalsperre: Sonja Stephan (Annelie Keck); Zweckverband Schwarzbrunnen: Martin Rebstock (Maximilian Stein); Zweckverband Interkom Enz-Nagold: Werner Kappler (Ursula Wolf); Abwasserzweckverband Altensteig: Jochen Bier (Maximilian Stein); Diakonieverein Seewald: Karl Lutz (Monika Stelzer-Podschwadt); Verein „Helfende Hände“: Ulrich Koch (Christian Züfle); Feuerwehr Seewald: Martin Rebstock (Gerd Müller); Kindertageseinrichtungen Seewald: Monika Stelzer-Podschwadt, Ursula Wolf und Christian Züfle; Forsteinrichtung Seewald: Jochen Bier und Ulrich Koch.