Konstituierende Sitzung in Straßberg: „Was kann ich für die Gemeinde tun?“

1 Der neue Straßberger Gemeinderat mit Bürgermeister Markus Zeiser (rechts); im Bild fehlen Matthias Kleiner und Martin Böhringer. Foto: Schweizer

Mit der allseits bekannten Formel „Ich gelobe es“ wurde der neu gewählte Gemeinderat Straßberg eingesetzt und verpflichtet. Anschließend wurden die Stellvertreter des Bürgermeisters bestimmt – sowie die Vertreter aller Ausschüsse.









13 Mitglieder, ein Sitz mehr als in der in der abgelaufenen Legislaturperiode, gehören dem neuen Straßberger Gemeinderat an. Es war eine größere Rochade als bei vergangenen Wahlen, fünf teils langjährige Räte und Urgesteine hatten sich am 9. Juni nicht mehr zur Wahl gestellt.