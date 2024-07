Konstituierende Sitzung in Ettenheim: Vier von fünf Ortsvorsteher sind neue Gesichter

Konstituierende Sitzung in Ettenheim

1 Freuen sich auf ihre Zeit als Ortsvorsteher (von links): Charlotte Götz (Münchweier), Marion Ibert (Wallburg), Heinz Ketterer (Stabhalter von Ettenheimweiler), Manuela Steigert (Altdorf) und Stefanie Ackermann (Ettenheimmünster). Foto: Birkle

Der Ettenheimer Gemeinderat tagte am Dienstag zum ersten Mal in seiner neuen Konstellation und wählte dabei die fünf neuen Ortschefs. Zwar kam es zu keiner Gegenstimme, bei der Wahl für den Altdorfer Amtsinhaber gab es jedoch eine große Enthaltung.









Für den Ettenheimer Gemeinderat war es am Dienstag soweit: Im voll besetzten Bürgersaal wurden verdiente Räte verabschiedet, neue ins Gremium aufgenommen und die Ämter der Ortsvorsteher besetzt. Bürgermeister Bruno Metz unterstrich die Bedeutung dieser Ehrenämter. „Demokratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einmischen“, zitierte er den Schriftsteller Max Frisch. Und dann ließ er im Schnelldurchlauf die größten Positionen Revue passieren, die in den vergangenen Jahren viel von den Räten forderte: Krankenhaus-Nachfolgeregelung, Bürgerbus-Versuche, Kitas und Schulen, Bau des neuen Rettungszentrums und des Wasserwerks, Umfahrungsstraße, Pflegeheim auf den Espen.