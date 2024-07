Konstituierende Sitzung in Dornstetten: Zum Auftakt herrscht im Gemeinderat große Einigkeit

Konstituierende Sitzung in Dornstetten

1 Die anwesenden Mitglieder des neuen Dornstetter Gemeinderats mit Bürgermeister Bernhard Haas (Zweiter von rechts) Foto: Schwarz

Die konstituierende Sitzung des Dornstetter Gemeinderats verlief in großer Harmonie. Sämtliche Entscheidungen – von der Sitzordnung bis zu den Bürgermeisterstellvertretern – wurden einstimmig gefällt.









Nach der Verabschiedung des bisherigen Gremiums am Vortag ging es in dieser Sitzung nicht nur um die förmliche Verpflichtung der neuen Stadträte, sondern ebenso um die Sitzordnung, die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter und die Besetzung der wichtigsten Ausschüsse und Gremien. Darüber herrschte in früheren Zeiten nicht immer Einigkeit.