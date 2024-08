Der neue Musbacher Ortschaftsrat ist startklar. Einige bekannte Gesichter sind künftig nicht mehr dabei. Das Gremium traf sich zur konstituierenden Sitzung im Gebäude der Ortschaftsverwaltung. Darüber berichtet die Stadt Freudenstadt in einer Mitteilung.

Mit dabei waren auch Oberbürgermeister Adrian Sonder und Bürgermeister Wolfgang Fahrner. Die beiden Oberhäupter der Stadt nahmen die Verabschiedungen vor und dankten den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihren Einsatz für die Dorfgemeinschaft und die Gesamtstadt.

Bärbel Altendorf-Jehle war bereits im Gemeinderat verabschiedet worden, dem sie 20 Jahre lang angehört hatte. Nach 30 Jahren als Ortschaftsrätin zieht sie sich nun auch aus diesem Gremium zurück. Für dieses langjährige Engagement erhielt sie die Ehrennadel des Gemeinde- und Städtetags.

Bücherregal auf ihre Initiative hin entstanden

Wie für die Gesamtstadt habe sie auch für ihren Wohnort viele ausgefallene Ideen ins kommunalpolitische Tagesgeschäft eingebracht. Das Bücherregal an der Bushaltestelle, das von ihr auch betreut und gepflegt wird, sei auf ihre Initiative hin entstanden. Dasselbe gelte für das „Spiele-Häusle“ am Dorfplatz Obermusbach.

„Ansonsten galt Bärbel Altendorf-Jehle als Ortschaftsrätin, die inhaltlich stets gut informiert und thematisch vorbereitet in die Sitzungen kam und sich durch besonnene sowie gut durchdachte Wortmeldungen in die Debatte einbrachte“, wird Sonder zitiert. Außerdem sei ihre Sitzungsdisziplin bemerkenswert gewesen; Altendorf-Jehle fiel nicht durch Zwischenrufe auf, sondern wartete geduldig, bis ihr das Wort erteilt wurde.

Foto: Ammer/Stadtverwaltung

Zehn Jahre lang war Martina Bohnet Ortschaftsrätin in Musbach. Die Realschullehrerin und Mutter vertrat die Interessen der Kinder im Ort und gilt als zuverlässige Helferin beim „Musbacher Kaffeeklatsch“. Beim Bau des „Aktiv-Gelände-Spielplatzes“ sei es ihr wichtig gewesen, dass auch Spielgeräte für Kleinkinder gebaut wurden. Außerdem betreute und pflegte sie das „Spiele-Häusle“ in Obermusbach.

Christof Seeger-Armbruster gehörte dem Gremium ebenfalls zehn Jahre lang an. „Im Ort hat er den Ruf, äußerst hilfsbereit zu sein“, so Sonder. Bei Arbeitseinsätzen sei er stets dabei gewesen und habe als Landwirtschaftsmeister das notwendige schwere Gerät zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Kuchen habe er zum „Kaffee-Klatsch“ beigesteuert, und wegen seiner Vesperstube „Kornscheuer“ sei er immer im Bilde über die Stimmungslage im Ort gewesen. Hilfreich in den Sitzungen sei seine extrem große Ortskenntnis gewesen, für die Arbeit als Ortschaftsrat wie für sein ehrenamtliches Engagement als Abteilungskommandant der Feuerwehr Musbach.

Joachim Böhm soll Ortsvorsteher bleiben

Für die drei ausgeschiedenen Räte rückten Gerhard Dietz, Claudia Müller und Jochen Kaupp nach. Dem Gremium erhalten bleiben Ruben Kappler, Johannes Frick, Elke Hofer, Stefan Rehberg, Joachim Böhm und Elke Hönicke. Sie wurden in ihr Amt verpflichtet. Claudia Müller, die an diesem Abend nicht anwesend war, wird in einer späteren Sitzung nachverpflichtet.

Ortsvorsteher soll Joachim Böhm bleiben. Zu seiner ersten Stellvertreterin wählten die Ortschaftsräte Elke Hönicke, zu seinem zweiten Stellvertreter Johannes Frick. Die Wahl der Ortsvorsteher aller Stadtteile muss vom Gemeinderat noch bestätigt werden. Die betreffende Sitzung findet im September statt.