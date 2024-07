Konstituierende Sitzung: Diese Haslacher Räte wurden verabschiedet

1 Armin Goldinger (von links), Ingo Dierhold, Martin Schaeffer und Norbert Hauer haben ihren Hut genommen. Foto: Reinhard

Fünf Gemeinderäte wurden bei der konstituierenden Sitzung aus dem Gremium verabschiedet. Zuvor erinnerte Bürgermeister Philipp Saar an die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen die Räte in den vergangenen fünf Jahren ein gewaltiges Pensum hatten abarbeiten müssen.









Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Montagabend wurden ausscheidende Gemeinderatsmitglieder geehrt. Im Vorfeld erinnerte Bürgermeister Philipp Saar an das Umfeld, in dem der Rat in den vergangenen fünf Jahren ein großes Pensum zu bewältigen hatte. Als Eckpunkte nannte er unter anderem die Corona-Pandemie, den Angriffskrieg auf die Ukraine mit den nachfolgenden Flüchtlingen und das Erstarken der radikalen Kräfte auf europäischer Ebene. Trauriger Höhepunkt sei der Überfall auf den Gaza-Streifen in Israel gewesen. „Eingebettet in diese Rahmenbedingungen hat der Haslacher Gemeinderat ein beachtliches Pensum zu bewältigen“, so Saar. Als Beispiele nannte er den sozialen Wohnungsbau, die Sanierung des Sportstadions, das Neubaugebiet Brühl III, die Errichtung des Kreisimpfzentrums und den Glasfaserausbau in Haslach-Nord. Der Rat könne„mit Stolz auf die vergangenen fünf Jahre zurückblicken“, meinte Saar. Themen, mit denen sich das neu gewählte Gremium befassen müsse, seien beispielsweise die Sanierung des Haslacher Schwimmbads, die Verdichtung des Wohnraums, die Betreuung für Kinder unter drei Jahren und die Verbesserung des ÖPNV.