Konstituierende Sitzung: Der Wunsch des Ortsvorstehers für Zimmern

1 Der neue Ortschaftsrat von Bisingen-Zimmern Foto: Kauffmann

Bei der ersten Sitzung des Zimmerner Ortschaftsrats nach der Kommunalwahl hat das Gremium Mitglieder verabschiedet – und der wiedergewählte Ortsvorsteher, Andreas Fecker, äußerte einen Wunsch.









Link kopiert



„Ich bin dankbar, die letzten fünf Jahre waren eine schöne Zeit“, so die Bilanz von Andreas Fecker, Ortsvorsteher Zimmerns. Der Ortschaftsrat hatte Fecker 2019 erstmals in dieses Amt gewählt und somit fiel gleich die erste Legislaturperiode mitten in die Corona-Pandemie. Dennoch durfte der Ortsvorsteher mit dem Gremium zahlreiche Projekte anstoßen und realisieren, sodass sich die vergangenen fünf Jahre trotz Corona als arbeitsreich herauskristallisierten.